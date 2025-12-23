Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σύλληψη μητέρας και γιου σε επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών

Πάτρα: Σύλληψη μητέρας και γιου σε επιχε...

Πάνω από ένα κιλό κάνναβης και οπλισμός εντοπίστηκαν σε οικία

Σε νέα επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, μητέρας και γιου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης στην οικία όπου διαμένουν στην Πάτρα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης που ξεπερνά το ένα κιλό, τρία ηλεκτρονικά ζυγιστικά όργανα ακριβείας, καθώς και δύο μαχαίρια, τύπου karambit και τύπου χούφτας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.

Ειδήσεις Τώρα

Ευλογιά: Nέα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα- 6 στην Αχαΐα, 19 στην Ηλεία

Πάτρα: «Ξεπερνούν τις 15.000 οι κοινωνικά ευάλωτοι» λέει στο thebest.gr ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ- 15 άτομα στο Υπνωτήριο

Πάτρα: Ο Άι- Βασίλης έχει σταθμεύσει στα...Ψηλά Αλώνια- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναρκωτικά Σύλληψη

Ειδήσεις