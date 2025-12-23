Πάτρα: Σύλληψη μητέρας και γιου σε επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών

Σε νέα επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, μητέρας και γιου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης στην οικία όπου διαμένουν στην Πάτρα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης που ξεπερνά το ένα κιλό, τρία ηλεκτρονικά ζυγιστικά όργανα ακριβείας, καθώς και δύο μαχαίρια, τύπου karambit και τύπου χούφτας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.