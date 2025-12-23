Ιλίσια: Πώς έγινε το τρομακτικό ατύχημα στο ασανσέρ του σούπερ μάρκετ - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

Μάχη για τη ζωή δίνει ο 44χρονος συντηρητής ανελκυστήρων, ο οποίος εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας βρισκόταν εντός του ασανσέρ πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης. Όπως μεταδίδει το Orange Agency Press, τη στιγμή που ο τεχνικός εργαζόταν στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το ασανσέρ τέθηκε αιφνιδιαστικά σε λειτουργία.

Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να εγκλωβιστεί στην οροφή, τραυματιζόμενος σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, εξετάζοντας ενδεχόμενες παραλείψεις ή παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.