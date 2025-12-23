Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Tραυματίστηκε σοβαρά ο συντηρητής

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανελκυστήρα σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Περιάνδρου, στα Ιλίσια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις της μετέβησαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον τεχνικό, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκτελούσε εργασίες συντήρησης. Στη συνέχεια ο άνδρας παρελήφθη, βαριά τραυματισμένος, από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Την προανάκριση για το περιστατικό την έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και μίας γυναίκας από ανελκυστήρα στην Καλλιθέα. Η γυναίκα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.