Κάτω Συχαινά: Τρεις κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στα Κάτω Συχαινά της Πάτρας, στην περιοχή κοντά στις βρύσες, όταν τρία άτομα φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες εισέβαλαν σε οικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις των δραστών έγιναν αντιληπτές και ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι δράστες ωστόσο είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις και εξετάζεται αν πρόκειται για απόπειρα διάρρηξης ή άλλο αδίκημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα από το σπίτι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους.