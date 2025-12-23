Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια τις ημέρες των εορτών

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κατά τις ημέρες των εορτών προχωρά στην ενίσχυση των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα.

Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από 25 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026, προβλέπεται η λειτουργία τριών (3) ζευγών δρομολογίων ημερησίως, αντί των δύο (2) που ισχύουν σήμερα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν τα δρομολόγια σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από Διακοπτό προς Καλάβρυτα:

1330 – 09:52
1332 – 12:17
1336 – 15:07

Από Καλάβρυτα προς Διακοπτό:

1331 – 11:04
1333 – 13:37
1337 – 16:25

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδοντωτός

Ειδήσεις