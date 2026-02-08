Back to Top
Πύργος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι - Κινδύνευσαν ηλικιωμένοι

Στην οδό Αγίας Μαρίνης

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία σε παράδρομο της οδού Αγίας Μαρίνης στον Πύργο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γείτονες άκουσαν τον κρότο μίας εκρήξης από μονοκατοικία, η οποία αμέσως λαμπάδιασε κυρίως στη στέγη.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, καθώς και αστυνομικοί της ομάδας Δίας που απομάκρυναν έγκαιρα το ζευγάρι των ηλικιωμένων που διέμεναν στο σπίτι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν εγκαίρως να περιορίσουν την εστία της φωτιάς και να την κατασβήσουν.

πηγη ilialive

