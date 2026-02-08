Καιρός: Άνοιξη μέσα στον χειμώνα με θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς αλλα και βροχές

Η μετατόπιση του αεροχειμάρρου περιορίζει τις βροχές και εξασθενεί τους ανέμους τις επόμενες ημέρες

Ήπιες θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια, με το Σαββατοκύριακο να θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά καρδιά χειμώνα. Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές δεν θα λείψουν και την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και παροδικές, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα. Ο ίδιος περιγράφει τη συνολική εικόνα ως ένα μοτίβο μικρών μεταβολών και επαναλαμβανόμενων ασθενών βροχοπτώσεων, παραπέμποντας συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας», όπου οι ίδιες συνθήκες φαίνεται να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά.

Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει θερμότερες αέριες μάζες

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί ότι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος έχει μετατοπιστεί βορειότερα, ευνοώντας τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Το φαινόμενο αυτό περιορίζει τις βροχές το Σαββατοκύριακο και εξασθενεί τους ανέμους. Με τη βοήθεια και των καταβατικών ανέμων, η θερμοκρασία αναμένεται να βρεθεί 6 έως 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά, το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται μέγιστες τιμές 20 έως 22 βαθμών Κελσίου σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Αττική, η Θεσσαλία, η ανατολική Πελοπόννησος, η Βοιωτία, η Εύβοια και η Φθιώτιδα. Το γενικό συμπέρασμα των μετεωρολόγων είναι ότι ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και επαναλαμβανόμενος, με μικρές διακυμάνσεις, διατηρώντας ένα ανοιξιάτικο «διάλειμμα» μέσα στον χειμώνα.

