Οι γιατροί που εφημερεύουν το διήμερο των Χριστουγέννων 25 και 26 Δεκεμβρίου

Από 7 π.μ. Πέμπτης έως 7 π.μ. Σαββάτου
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Παπαγεωργίου Ουρανία
Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936594513
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
