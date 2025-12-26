Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πατρινός μεταξύ των θυμάτων της χιονοστιβάδας

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Θανάση Κολοτούρου, Πατρινού ορειβάτη με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τέσσερις ανθρώπους που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα.

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – βρέθηκαν θαμμένοι σε χιονοστιβάδα, σε δύσβατο σημείο της περιοχής, όπου επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανάμεσά τους και ο Θανάσης Κολοτούρος, ιδιαίτερα γνωστός στην ορειβατική κοινότητα, με πολυετή εμπειρία και σημαντικό αριθμό αναβάσεων, ακόμη και σε απαιτητικές διαδρομές.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να ακολουθήσει ορεινή διαδρομή στα Βαρδούσια. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Νωρίτερα, εντοπίστηκε το όχημά τους στην ίδια περιοχή.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, ενώ drone πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες από αέρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποστολή επρόκειτο να συμμετάσχει και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Ωστόσο, επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Η είδηση του θανάτου του Πατρινού ορειβάτη έχει σκορπίσει βαρύ πένθος τόσο στην Πάτρα όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Λεχαινά Ηλείας.

