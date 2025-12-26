Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια - Μαζί τους και μία γυναίκα

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής (26/12), οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων (25/12) στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τρεις αγνοούμενοι άνδρες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα, ενώ μαζί τους εντοπίστηκε, επίσης χωρίς τις αισθήσεις, μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η σύντροφος του ενός ορειβάτη.

Το πιθανότερο σενάριο είναι τα τέσσερα άτομα να παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Υπενθυμίζεται πως είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ,με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια Όρη.

Οι τρεις άνδρες, που ήταν επισκέπτες στην περιοχή, ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12) από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα ήταν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δύο καταφύγια της περιοχής, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος των ορειβατών.

Σημειώνεται ότι η περιοχή των Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμη και από τους πιο έμπειρους.