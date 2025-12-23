Πινγκ- πονγκ: Οι νικητές στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου ανδρών-γυναικών 2025-2026

Με έντονο συναγωνισμό και υψηλό επίπεδο αγώνων ολοκληρώθηκε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας τους πρωταθλητές και τις προκρίσεις για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

Με θέαμα και δυνατές αναμετρήσεις στα Περιφερειακά πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών «ευχήθηκε» καλές γιορτές στους φίλους της η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Η ατομική διοργάνωση έγινε 20 και 21/12 σε πέντε περιοχές της χώρας. Ανέδειξε τους τοπικούς πρωταθλητές, έβγαλε προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα του Μαρτίου και παράλληλα, μέσα από τα παιχνίδια πλήρους διαβάθμισης, έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για πολύ καλό αριθμό αγώνων.

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο έγινε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος», της πόλης μας.

Στους άνδρες πρώτευσε ο Κώστας Φάκαρος. Άρχισε από το νούμερο 1 των φαβορί και στον τελικό κατέβαλλε τον συμπαίκτη του στον Ποσειδώνα Λουτρακίου Μάριο Κατσαπρακάκη (Νο 3) με 3-0 σετ (11-5, 11-3, 11-5). Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Γιάννης Κιοσελόγλου νικώντας στο αγώνα για τις θέσεις 3-4 τον Αναστάσιο Φουσέκη με 3-1 σετ. Στον Ποσειδώνα Λουτρακίου αγωνίζονται και αυτοί οι αθλητές και γενικά όλοι της 4άδας είναι της κατηγορίας K19 ετών.

Στις γυναίκες επικράτησε η Χριστίνα Αθανασοπούλου, που είχε όλα τα προγνωστικά με το μέρος της και μάλιστα τις προηγούμενες χρονιές πανηγύρισε δύο χρυσά μετάλλια στα Περιφερειακά πρωταθλήματα της Αττικής. Στον τελικό η Αθανασοπούλου επιβλήθηκε με 3-0 σετ της συμπαίκτριάς της στον Ίφιτο Πατρών Βασιλικής Παναγοπούλου, η οποία προχώρησε ως νούμερο 5 (11-4, 11-9, 11-7).Την 3η θέση πήρε η Μαρία-Αργυρή Γιώτη. Αθλήτρια του Ίφιτου Πατρών κι εκείνη, νίκησε στο αμφίρροπο τελευταίο ματς την Κατερίνα Ιωάννου από τον Ίκαρο Καστριτσίου με 3-2 σετ.

Στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών προκρίνονται από την περιφέρειά μας αναλογικά σύμφωνα με τις συμμετοχές 6 άνδρες και 6 γυναίκες.

ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΔΡΕΣ

1.ΦΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

2.ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

3.ΚΙΟΣΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

4.ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

2.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

6.ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

2.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

3.ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΗ ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

4.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

5.ΠΕΤΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ

6.ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ