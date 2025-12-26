Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28/12/2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓ. ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΚΚΟΒΙΚΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 61 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΓΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΓΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ-ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 88) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ χήρα ΧΡ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 77 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΑΝΝΑ κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΓΙΟΥΛΑ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗΣ. Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΑΝΝΑ Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΜΥΡΛΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου (Δ. Ερυμάνθου), 40/θήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΔΗΜΗΤΡΑΣ (χήρας) ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Προσκαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά της: Χρήστος Νικολόπουλος, Ευγενία & Ανδρέας Κρίλης, Αναστασία & Ανδρέας Τριαντόπουλος Τα εγγόνια της: Χριστίνα & Πέτρος, Ιωάννης, Βασίλειος Η αδελφή της: Μαρία (χήρα) Ιωαν. Γεωργόπουλου Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάλφα Τριταίας, 40/θήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝ. ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΤΩΝ (44) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Η σύζυγος: Χρύσα Τα τέκνα του: Μαρία, Διονύσιος Οι γονείς του: Διονύσιος Μασούρας, Θεόδωρος & Σταυρούλα Μπούμπαλη Τα αδέλφια του: Θεόδωρος Μασούρας, Τζούλια & Δημήτριος Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΦΩΤ. ΚΑΡΤΕΡΗ ΕΤΩΝ 68 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ (ΜΑΤΙΝΑΣ) χήρας ΕΥΑΓ. ΡΟΓΓΗ ΕΤΩΝ 91 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΡΟΓΓΗ ΕΤΩΝ 91 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΝΑΣ χήρας ΣΠ. ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΙΚ. ΡΑΠΤΗ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗ ΡΑΠΤΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ. ΖΩΝΤΟΥ ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΚΙΝΑΣ, ΦΙΛΙΩ ΖΩΝΤΟΥ, ΓΙΑΝΝΑ ΖΩΝΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΝΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΝΤΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΗΛΙΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 84 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) Θ. ΚΟΥΚΗ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) Φ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΣΩΤ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ OI ETTONOI: ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΨΗΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΑΠΙΔΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΟΥΜΑ OI AΔΕΛΦOI ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ, ΕΛΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΑΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Γηροκομείου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΤΩΝ 62 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μπάλα Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔ. ΤΣΑΜΗ ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΩΗ ΤΣΑΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ ΤΣΑΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΑΞΑ ΕΤΩΝ 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΙΒΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ, MAPIA METAEA Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞ. ΣΥΡΜΟΥ ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΜΑΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΐΑΣ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΦΩΤ. ΜΑΝΙΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΩΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΌΠΩΣ ΠΡΟΣΈΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ & ΟΛΥΜΠΊΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ,

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΉ ΠΛΩΤΑ,

ΑΧΙΛΛΈΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΩΤΑ,

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ χήρα ΠΑΝΑΓ. ΠΛΩΤΑ,

ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ χήρα ΖΑΧ. ΜΑΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΙΚΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28/12/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μιτόπολης, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΒΑΣ. ΚΑΨΗ ΕΤΩΝ (84) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά της: Λεωνίδας & Ουρανία Καψή, Ελένη & Παναγιώτης Μητρόπουλος, Αγγελική & Βασίλειος Νικολακόπουλος Τα εγγόνια της: Αθανάσιος, Γεωργία, Βασίλειος, Γεωργία, Χρήστος, Ιωάννης, Παρασκευή Τα δισέγγονα της: Παναγιώτης, Φίλιππος, Λεωνίδας, Σταυρούλα Τα αδέλφια της Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α΄Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα τηλ. 2610 324 501, Β' γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26910 27444 Κιν.: 6932 885964. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓ. ΡΕΖΙΤΗ {ΕΤΩΝ 82} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΖΙΤΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΖΙΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΖΙΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΖΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΒΕΤΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ ΡΕΖΙΤΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤOY ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝOY ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟY ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 94) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤOY ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤOY Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΓΡΗΓ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ {ΕΤΩΝ 89} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΓΑΘΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 74) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΤΩΝ 81) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΝΙΚ. ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΠΑΠΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΣΜΑΤΖΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:15 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 71) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 65 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ,ΚΕΡΑΣΙΑ,ΕΙΡΗΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΕΝΗ,ΜΑΡΙΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected]

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΓΓ. ΜΗΛΑ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΗΛΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΛΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΜΙΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΩΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΡΗΓΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ Η ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---