Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ Σαντερίν Σαράν

Ένα νέο σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία του τουρκικού ποδοσφαίρου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο και το κλίμα παραμένει βαρύ.

Λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις για την εκτεταμένη υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, με εμπλοκή παικτών, διαιτητών και παραγόντων, μια νέα εξέλιξη έρχεται να ταράξει τα νερά, αυτή τη φορά σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

Την Τετάρτη (24/12) συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, όπως έγινε επίσημα γνωστό από τον ίδιο τον σύλλογο. Η υπόθεση δεν συνδέεται με το ποδόσφαιρο ή τον στοιχηματισμό, αλλά αφορά κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικές ουσίες, και πιο συγκεκριμένα για παροχή και διευκόλυνση χρήσης τους.

Ο Σαράν, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε κληθεί να καταθέσει για την ίδια υπόθεση πριν από μερικές ημέρες. Η σύλληψή του έρχεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας των τουρκικών αρχών. Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό, δεδομένου του θεσμικού ρόλου που κατέχει σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας.

Η Φενέρμπαχτσε επέλεξε να τοποθετηθεί άμεσα, δημοσιοποιώντας επίσημη ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαιώνει τη σύλληψη και τονίζει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

Η ανακοίνωση της Φενέρ αναφέρει τα εξής: «Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό».

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές. Το βέβαιο είναι ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο περνά μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του...