Αγρίνιο: Σύλληψη 74χρονου για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του

Στη σύλληψη ενός 74χρονου προχώρησε σήμερα το πρωί, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Αστυνομία στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει του agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση με την γυναικά να ειδοποιεί την Αστυνομία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.