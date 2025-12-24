Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Σύλληψη 74χρονου για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του

Αγρίνιο: Σύλληψη 74χρονου για ξυλοδαρμό ...

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο

Στη σύλληψη ενός 74χρονου προχώρησε σήμερα το πρωί, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Αστυνομία στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει του agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση με την γυναικά να ειδοποιεί  την Αστυνομία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ  έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Ειδήσεις Τώρα

Από ηλεκτρικό πατίνι ο τραυματισμός της 14χρονης που είχε βγει να πει τα κάλαντα- Πώς έγινε το ατύχημα

Άρση αποκλεισμού στην Περιμετρική Πατρών από αγρότες και κτηνοτρόφους

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 3.000 «ιδιοκτήτες» για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Ενδοοικογενειακή βία

Ειδήσεις