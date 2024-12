«Α Complete Unknown»: Τα Levi’s Jeans ήταν το σήμα κατατεθέν του Μπομπ Ντίλαν

Το φιλμ βασίζεται στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ «Dylan Goes Electric» του 2015 και κατά τον Guardian ο Σαλαμέ είναι εξαιρετικός. Επιπλέον, έχει τις «ευλογίες» και του ίδιου του Ντίλαν. Η Philipps έχει ήδη διακριθεί για τα κοστούμια της στις ταινίες «Once Upon a Time... in Hollywood» και «A Single Man». Ξέρει αναμφίβολα να αποτυπώνει ολόκληρες εποχές μέσα από το ντύσιμο.

Με τη συμβολή της τo διασημότερο αμερικάνικο blue denim ξαναγίνεται επίκαιρο ως επαναστατική «στολή» πόλης. Θυμίζουμε πως αποτελεί εφεύρεση του Βαυαρού μετανάστη Levi Strauss από το 1853 στο Σαν Φρανσίσκο. Εξαπλώθηκε σταδιακά σε εργάτες, περιθωριακούς, cowboys ώσπου κατέκτησε rock stars, πολιτικούς και τελικά όλο τον πληθυσμό του πλανήτη συμβολίζοντας την αλλαγή προς την κοινωνική πρόοδο και ισότητα.

