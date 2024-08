«A Complete Unknown»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το φαινόμενο Μπομπ Ντίλαν

O 28χρονος γαλλοαμερικανός ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ που γεννήθηκε και ζει στη Νέα Υόρκη, δείχνει να κερδίζει το στοίχημα της μεταμόρφωσης σε Μπομπ Ντίλαν. Ο θρυλικός τραγουδοποιός της Αμερικής θα «ζωντανέψει» στην πολυαναμενόμενη, κινηματογραφική μουσική βιογραφία με τίτλο «A Complete Unknown».

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Σαλαμέ τον υποδύεται με μοναδική πειστικότητα και υποκριτική μαεστρία. Σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ, του σκηνοθέτη πίσω από τη βιογραφία του Τζόνι Κας «Walk the Line» με τον Χοακίν Φίνιξ, θα παρακολουθήσουμε την άνοδο του Ντίλαν. Ο 19χρονος μουσικός από τη Μινεσότα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με φόντο τη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και το τρέιλερ περιλαμβάνει τον αντιπολεμικό ύμνο του «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» από το άλμπουμ «The Freewheelin’ Bob Dylan».

Το φιλμ βασίζεται στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ του 2015, «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties». Ανατρέχει στη νύχτα που ο Ντίλαν σόκαρε το κοινό στο Newport Folk Festival με το ροκ single Like a Rolling Stone. Αυτή η τολμηρή εμφάνιση σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη μουσική ιστορία, καθώς σήμανε το τέλος της folk αναβίωσης και καθιέρωσε τη μουσική ανεξαρτησία του Ντίλαν.