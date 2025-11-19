Μισέλ Γιο, ετών 63: Με νεανικό κούρεμα «pixie cut» εξέπληξε στο red carpet

Τα κοντά της μαλλιά έγιναν θέμα συζήτησης στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη
Αιφνιδίασε με το look της στο τελευταίο κόκκινο χαλί του παραμυθένιου μιούζικαλ «Wicked: For Good» η Μισέλ Γιο. Δεν ήταν μόνο το ογκώδες, κατακίτρινο φόρεμα από τούλι του οίκου Givenchy που τράβηξε τα βλέμματα στην επίσημη πρεμιέρα της Νέας Υόρκης. Ηταν κυρίως το κοντό κούρεμά της, σε σχήμα «pixie cut».
Μάλιστα, ήταν το τρίτο κατά σειρά hairstyle που τόλμησε στην promo tour της ταινίας.
Τα περιοδικά λάτρεψαν την τόσο νεανική beauty επιλογή της 63χρονης Μαλαισιανής star. Το συγκεκριμένο χτένισμα εμφανίζεται συχνά στις πασαρέλες αλλά λίγες αποφασίζουν να το υιοθετήσουν.
Kάτοχος Οσκαρ, η Γιο έχει αποδείξει πως «παίζει» ατρόμητα με τη μόδα, αν και δεν έκανε αλλαγές στα μαύρα μαλλιά της. Αυτή τη φορά θέλησε όμως να μεταμορφωθεί με χαριτωμένες «μυτούλες» στο κεφάλι καθώς και ανταύγειες.
Η Γιο κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για το φιλμ «Everything Everywhere All at Once» το 2022. Στο παρελθόν είχε ξεχωρίσει στις επιτυχίες «Τίγρης και δράκος» (2000), «Αναμνήσεις μιας γκέισας»(2005), «Crazy Rich Asians» (20180. Στο δεύτερο Wicked υποδύεται την Madame Morrible, πλάι στις Αριάνα Γκράντε και Σύνθια Ερίβο.
