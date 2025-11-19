Μισέλ Γιο, ετών 63: Με νεανικό κούρεμα «pixie cut» εξέπληξε στο red carpet

Αιφνιδίασε με το look της στο τελευταίο κόκκινο χαλί του παραμυθένιου μιούζικαλ «Wicked: For Good» η Μισέλ Γιο. Δεν ήταν μόνο το ογκώδες, κατακίτρινο φόρεμα από τούλι του οίκου Givenchy που τράβηξε τα βλέμματα στην επίσημη πρεμιέρα της Νέας Υόρκης. Ηταν κυρίως το κοντό κούρεμά της, σε σχήμα «pixie cut».

Μάλιστα, ήταν το τρίτο κατά σειρά hairstyle που τόλμησε στην promo tour της ταινίας.

Τα περιοδικά λάτρεψαν την τόσο νεανική beauty επιλογή της 63χρονης Μαλαισιανής star. Το συγκεκριμένο χτένισμα εμφανίζεται συχνά στις πασαρέλες αλλά λίγες αποφασίζουν να το υιοθετήσουν.