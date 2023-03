Mαλαισιανή, ετών 60 ως φτερωτό Dior αγγελάκι! Νικήτρια και στο «χαλί» η Μισέλ Γιο

Στυλιστικά, είχαμε πολλές super glam εμφανίσεις. Η πασαρέλα- υπερθέαμα επανήλθε! Πολύ λευκό και μαύρο, φωτεινές μονοχρωμίες και τις τάσεις του κορσέ – bustier dress αλλά και της «τεατράλε» εσάρπας και ουράς ξανά στο προσκήνιο. H παραμυθένια θηλυκότητα τύπου Dolce e Gabbana επανήλθε και το ανδρόγυνο υποχώρησε. Η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν η απόλυτη ιέρεια του modern chic με διχρωμo «χιτώνα» Louis Vuitton και υποδειγματικό σινιόν, η Lady Gaga εντυπωσίασε με μαύρη τουαλέτα Versace άψογης εφαρμογής, ενώ η Τζέσικα Τσαστέιν ήταν η ωραιότερη όλων με αύρα old Hollywood επιμένοντας στον Gucci. Η Φλόρενς Πιου με ασημόλευκη μπέρτα Valentino, απίστευτο περιδέραιο και «προχώ» χτένισμα στέφθηκε style icon της βραδιάς.

Best Off Looks

ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ