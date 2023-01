Critics’ Choice Awards: Eco chic από Μπλάνσετ, Dior doll η Ανια Τέιλορ Τζόι

Οι κριτικοί είχαν άλλη άποψη από τους ανταποκριτές ξένου Τύπου, οπότε στα καθερωμένα Critics Choice Awards στο ξενοδοχείο Fairmont Century Plaza Hotel, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, επιβράβευσαν την αλλόκοτη σάτιρα φαντασίας «Everything Everywhere All at Once» και όχι την αυτοβιογραφία του Σπίλμπεργκ. Συγκεκριμένα, το φιλμ με κεντρική ηρωίδα μια ώριμη κινεζοαμερικανίδα θριάμβευσε κατακτώντας πέντε διακρίσεις: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, β ανδρικού ρόλου, πρωτότυπου σεναρίου και μοντάζ. Κορυφαία τηλεοπτική σειρά ψηφίστηκε το «Abbott Elementary» ενώ ο Τζεφ Μπρίτζες κατάκτησε τιμητικό βραβείο προσφοράς. Βέβαια, η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η βράβευση του βουρκωμένου Μπρένταν Φρέιζερ, ως καλύτερου ηθοποιού για το δραματικό «Τhe Whale- Η Φάλαινα». «Βρισκόμουν στην ερημιά και ίσως θα έπρεπε να είχα αφήσει ίχνη από ψίχουλα, αλλά με βρήκατε» δήλωσε, καθώς ήταν για πολύ καιρό στην αφάνεια.