Λάμψεις, μοβ και βερικοκί: To Dior μακιγιάζ των Χριστουγέννων από τη Ντέβα Κασέλ

Η γαλλική αυτοκρατορία ετοίμασε με την εν λόγω καλλονή μια σαγηνευτική limited σειρά ειδών μακιγιάζ για τα φετινά Χριστούγεννα. Ενταγμένη στο συνολικό concept του «Τσίρκου των Ονείρων- Circus of Dreams» έχει φόντο την παραδοσιακή ριγέ τέντα ακροβατών και κλόουν με τον τίτλο «Τhe Spectacular». Χρώματα που αστραποβολούν στο πρόσωπο και glossy shine υφές αποφέρουν ένα θεαματικό μεταλιζέ αποτέλεσμα. Σκιές στα μάτια, κραγιόν, πούδρα, βερνίκια νυχιών διαθέτουν συνθέσεις που λάμπουν.

H 21χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι, Ντέβα Κασέλ, είναι μοντέλο, ηθοποιός και σταθερή beauty ambassador του οίκου Dior.

Όπως θα δείτε στις εικόνες, η κυρίαρχη παλέτα υποκλίνεται στο λευκό του πάγου, τα μπορντό- μοβ και στο βερικοκί-κόκκινο. Προτείνονται είτε μονοχρωματικά, είτε σε συνδυασμό.

Ειδικά το προιόν Dior Forever Glow Maximizer, ένα υγρό long wear highlighter με εφέ μαργαριταριού θεωρείται must- have για τις γιορτές….