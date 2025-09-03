Γιατί τo μακιγιάζ της Ρόζι Χάντιγκτον στη Βενετία τρέλανε editors και experts

H 38χρονη Βρετανίδα καλλονή ανέδειξε τα πιο επίκαιρα beauty trends και φάνταζε αγγελική
Δικαίωσε τον τίτλο της ως πρότυπο ομορφιάς η Ρόζι Χάντιγκτον στην κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας.
Η 38χρονη αριστοκρατικής καταγωγής, Βρετανίδα μοντέλο, θάμπωσε άπαντες με το beauty look της στην πρεμιέρα της ταινίας «Φρανκεστάιν».
Φόρεσε μια εκρού couture δημιουργία Armani Privé με ανοίγματα, κεντήματα και φτερά, φτιαγμένη ειδικά για εκείνη. Ηταν μια τουαλέτα που επαναπροσδιόρισε το λεγόμενο old Hollywood glam. Σε συνδυασμό με διαμαντένια κοσμήματα Tiffany και απαλές «σκάλες» στα μαλλιά, η Ρόζι ήταν πανέμορφη.
Όλα τα παραπάνω ωστόσο, επισκιάστηκαν από τις αναφορές στο υποδειγματικό μακιγιάζ της. Aξιοποίησε όλους τους νέους «κανόνες» του nude make up, χρησιμοποιώντας προιόντα Armani Beauty.
Tα καινούρια δεδομένα θέλουν καταρχήν luminous skin (δέρμα που λάμπει διακριτικά). To ρουζ χάνεται στα ζυγωματικά, με μπεζ βερικοκί αποτέλεσμα που κρατάει ακόμα λίγο από το καλοκαιρινό μαύρισμα. Τα χείλη πρέπει να δείχνουν γεμάτα (bitten lip- σαν δαγκωμένα) και βαμμένα σε τόνους φυσικούς και φθινοπωρινούς. Ψάξτε αυτή τη σαιζόν για κραγιόν κεραμιδί, μπορντό, χρώματα μούρου κλπ. Επιπλέον, οι σκιές ήταν σχεδόν άφαντες. Τα μάτια υπογραμμίζονταν από ένα πιο θολό eyeliner ή μολύβι ενώ η μάσκαρα δεν ήταν κατάμαυρη, αλλά καφέ.
Ετσι, τίποτα δεν έκανε φανταχτερή αντίθεση με το ξανθό χρώμα των μαλλιών της διάσημης καλλονής και το outfit γενικότερα. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα οπτικής αρμονίας και στο κόκκινο χαλί και στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια Armani.
