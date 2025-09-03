Γιατί τo μακιγιάζ της Ρόζι Χάντιγκτον στη Βενετία τρέλανε editors και experts

Δικαίωσε τον τίτλο της ως πρότυπο ομορφιάς η Ρόζι Χάντιγκτον στην κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας.

Η 38χρονη αριστοκρατικής καταγωγής, Βρετανίδα μοντέλο, θάμπωσε άπαντες με το beauty look της στην πρεμιέρα της ταινίας «Φρανκεστάιν».

Φόρεσε μια εκρού couture δημιουργία Armani Privé με ανοίγματα, κεντήματα και φτερά, φτιαγμένη ειδικά για εκείνη. Ηταν μια τουαλέτα που επαναπροσδιόρισε το λεγόμενο old Hollywood glam. Σε συνδυασμό με διαμαντένια κοσμήματα Tiffany και απαλές «σκάλες» στα μαλλιά, η Ρόζι ήταν πανέμορφη.

Όλα τα παραπάνω ωστόσο, επισκιάστηκαν από τις αναφορές στο υποδειγματικό μακιγιάζ της. Aξιοποίησε όλους τους νέους «κανόνες» του nude make up, χρησιμοποιώντας προιόντα Armani Beauty.