«Αλληθώρισαν» στο Lido με τα διαμάντια της Χορχίνα, υπολογίζονται στα 3 εκατομμύρια δολάρια!

Η σύντροφος του Ρονάλντο επέδειξε και το πολυσυζητημένο δαχτυλίδι αρραβώνων της, ακριβότερο είχε μόνο η Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Κινητό κοσμηματοπωλείο ήταν η Χορχίνα Ροντρίγκεζ στο κόκκινο χαλί του σινε- φεστιβάλ της Βενετίας.
Η Αργεντίνικης και Ισπανικής καταγωγής celebrity, σύντροφος εδώ και μια δεκαετία περίπου του κροίσου super star της μπάλας Ρονάλντο, πρόβαλε επιδεικτικά τα διαμαντένια της αποκτήματα. Η 31χρονη που δραστηριοποιείται ως reality τηλεοπτική προσωπικότητα αλλά και μοντέλο, παρέστη στην εκδήλωση απονομής Filming Italy Venice Award. Περπάτησε με δαντελένια bodycon τουαλέτα Roberto Cavalli, καμαρώνοντας για τις καμπύλες της, αλλά με τις κινήσεις της πρόβαλε κυρίως τα απίστευτα κοσμήματά της.
Συγκεκριμένα φορούσε το πολυσυζητημένο δαχτυλίδι αρραβώνων της, με οβάλ πελώριο πετράδι 30 καρατίων που οι ειδικοί υπολογίζουν να κοστίζει πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Μάλιστα λέγεται πως η καθαρότητα και η σπανιότητα του διαμαντιού μπορεί τελικά να πιάνει πολλαπλάσια τιμή. Μόνο το θρυλικό δαχτυλίδι της Λιζ Τέιλορ των 33 καρατίων ξεπερνάει αυτό το μοναδικό κομμάτι…
Επιπλέον η Χορχίνα ανέδειξε ένα πολύ φαρδύ, τσόκερ κολιέ που σχημάτιζε πέταλα καμέλιας και άλλα θεαματικά δαχτυλίδια του ιταλικού οίκου κοσμημάτων Pasquale Bruni. Ως ambassador του label διαφήμισε την Rosina collection, με το εκπληκτικό τρισδιάστατο design που έδενε μπριγιάν, ρουμπίνια και ροζ ζαφείρια. Η Daily Mail εμφάνισε αναλυτικά τιμές πολλών χιλιάδων λιρών για το καθένα.
Το κολάζ τιμών και το κοντινό πλάνοτης Daily Mail
Η Χορχίνα που ετοιμάζεται να παντρευτεί το Ρονάλντο έχει την επιμέλεια 5 παιδιών. Όταν ήρθε το δαχτυλίδι και η γαμήλια πρόταση έγραψε σε ανάρτησή της «Yes, I do. In this life and all the lives to come». Η αδυναμία της βέβαια στα πολυτελή αγαθά είναι εμφανής σε κάθε της βήμα. Φοράει πάντα τα ακριβότερα και εκείνα που «βγάζουν μάτι». Αντίστοιχης επιδεικτικής αισθητικής είναι βέβαια και ο αγαπημένος της.
Την είδαμε στο αεροδρόμιο με μεγάλη τσάντα Hermes από κορκόδειλο, ενώ τα διαμάντια της δεν φωτογραφήθηκαν μόνο στο red carpet αλλά και έξω από το Hotel Excelsior όπου διέμεινε. Υπήρξαν στα media διάφοροι experts για να κοστολογήσουν το δαχτυλίδι της. Συμφώνησαν κυρίως στο ότι πρόκειται για απίθανο, πρωτοφανές κομμάτι στα χρονικά της γκαρνταρόμπας διασημοτήτων.
