«Αλληθώρισαν» στο Lido με τα διαμάντια της Χορχίνα, υπολογίζονται στα 3 εκατομμύρια δολάρια!

Κινητό κοσμηματοπωλείο ήταν η Χορχίνα Ροντρίγκεζ στο κόκκινο χαλί του σινε- φεστιβάλ της Βενετίας.

Η Αργεντίνικης και Ισπανικής καταγωγής celebrity, σύντροφος εδώ και μια δεκαετία περίπου του κροίσου super star της μπάλας Ρονάλντο, πρόβαλε επιδεικτικά τα διαμαντένια της αποκτήματα. Η 31χρονη που δραστηριοποιείται ως reality τηλεοπτική προσωπικότητα αλλά και μοντέλο, παρέστη στην εκδήλωση απονομής Filming Italy Venice Award. Περπάτησε με δαντελένια bodycon τουαλέτα Roberto Cavalli, καμαρώνοντας για τις καμπύλες της, αλλά με τις κινήσεις της πρόβαλε κυρίως τα απίστευτα κοσμήματά της.

Συγκεκριμένα φορούσε το πολυσυζητημένο δαχτυλίδι αρραβώνων της, με οβάλ πελώριο πετράδι 30 καρατίων που οι ειδικοί υπολογίζουν να κοστίζει πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Μάλιστα λέγεται πως η καθαρότητα και η σπανιότητα του διαμαντιού μπορεί τελικά να πιάνει πολλαπλάσια τιμή. Μόνο το θρυλικό δαχτυλίδι της Λιζ Τέιλορ των 33 καρατίων ξεπερνάει αυτό το μοναδικό κομμάτι…