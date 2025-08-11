Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Είναι σε σχέση από το 2016
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους αποφάσισαν να κάνουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η σύντροφος του ποδοσφαιριστή μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ροντρίγκεζ, διακρίνεται το χέρι της που ακουμπάει εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί το εντυπωσιακό μονόπετρο που της πρόσφερε ο Ρονάλντο, ζητώντας της να την παντρευτεί. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι σε σχέση από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες και ένα αγόρι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη. Λίγο αφότου άρχισαν να βγαίνουν, η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου κοινού τους παιδιού, της Αλάνα. Όταν αποκάλυψαν ότι η δεύτερη κόρη τους, είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 2022, μοιράστηκαν επίσης ότι ο δίδυμος αδελφός της είχε πεθάνει.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Ρονάλντο το 2022 στον Πιρς Μόργκαν, είχε δηλώσει ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και η Ροντρίγκεζ θέλουν να το κάνουν στην πορεία. «Δεν το σκέφτομαι αυτό, αλλά μπορώ να το δω [αυτό] στο μέλλον. Νομίζω ότι της αξίζει αυτό. Είναι κάτι που δεν έρχεται τώρα στα σχέδιά μου, αλλά στο μέλλον. Ναι, το θέλω», είχε πει τότε.
