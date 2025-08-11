Η γη της ελιάς: Σκιές του παρελθόντος επιστρέφουν και μυστικά έρχονται στην επιφάνεια

Ο 5ος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης δραματικής σειρά του MEGA, «Η γη ελιάς» που λέγεται και «Ο επίλογος» έρχεται τη νέα σεζόν για να κρατήσει συντροφιά ξανά στους τηλεθεατές.

Η αγωνία για την εξέλιξη των ιστοριών στη «Γη της ελιάς» κορυφώνεται, καθώς νέα πρόσωπα μπαίνουν στην ιστορία, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα ζητήματα που απασχολούν τους κεντρικούς ήρωες.

Μάλιστα το MEGA παρουσίασε και κάποιες φωτογραφίες από το τρέιλερ με τα πρώτα πλάνα που έρχονται και υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό.