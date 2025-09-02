Εμιλι Μπλαντ: H απόλυτη ενσάρκωση του χολιγουντιανού glam πλάι στον αναβαθμισμένο «Βράχο»

H 42χρονη λονδρέζα ηθοποιός ήταν εκτυφλωτικά ροζ στη Βενετία αλλά η έκπληξη ήταν ο συμπρωταγωνιστής της Ντουέιν Τζόνσον
Μια από τις πιο εντυπωσιακές πρεμιέρες στη Μόστρα ήταν τελικά αυτή του βιογραφικού φιλμ «The Smashing Machine».
Από τη μια ο δημοφιλέστατος Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός ως The Rock, που κάνει καλλιτεχνική στροφή φλερτάροντας με υποψηφιότητα Οσκαρ και από την άλλη η Εμιλι Μπλαντ με εικόνα super αστραφτερής γοργόνας του Χόλιγουντ, τρελάθηκαν τα φωτογραφικά φλας. Ο απίστευτα μεγαλόσωμος Αμερικανός star ήταν εμφανώς χαρούμενος στο κόκκινο χαλί, ενώ έκλαψε στην προβολή μετά το χειροκρότημα των 15 λεπτών. Ομολόγησε ότι πήγε για πρώτη φορά στη Βενετία, γιατί ως τώρα έχει «κατηγοριοποιηθεί» ως ηθοποιός.
Στο ρόλο του πρωταθλητή βαρέων βαρών Mark Kerr, δείχνει την ερμηνευτική του δύναμη, με μαύρη περούκα και προσθετικά στο πρόσωπο. Μάλιστα, μετά την θριαμβευτική βενετσιάνικη υποδοχή, ολοένα αυξάνονται τα δημοσιεύματα πως βάζει πλώρη για χρυσό αγαλματίδιο.
Όπως δήλωσε αναφερόμενος στη συμπρωταγωνίστριά του και το σκηνοθέτη «H αλλαγή στις επιλογές του είναι δυνατή, μόνο όταν «άνθρωποι που αγαπάς και σέβεσαι, όπως η Έμιλι και ο Μπένι, σου πουν ότι μπορείς να το κάνεις». Στο παρελθόν ο Τζόνσον έχει κάνει επιτυχία με τα φιλμ «The Mummy», «Black Adam» και «Baywatch».
Η 42χρονη Λονδρέζα star Εμιλι Μπλαντ ανέβασε κατακόρυφα από την πλευρά της το στυλιστικό ενδιαφέρον. Πέτυχε αναμφίβολα την απόλυτη χολιγουντιανή εμφάνιση στη Μόστρα.
Φόρεσε μια υπέρλαμπρη couture τουαλέτα Tamara Ralph, από τη συλλογή fall/ winter 2025. Μια ροζ, ιδιαίτερα θηλυκή δημιουργία γεμάτη κρύσταλλα και ντραπαρίσματα που αγκάλιαζε το λυγερό κορμί της σαν «γάντι». Ηταν λες και πετούσε σπίθες σε κάθε της κίνηση. Το μπούστο θύμιζε γλυπτό ενώ τα media υποδέχθηκαν την ηθοποιό ως αστραφτερή γοργόνα.
Κατά τη Daily Mail η Μπλαντ «έκλεψε την παράσταση» και κατά το Elle παρουσίασε «το πιο συναρπαστικό sparkling look». Στον αντίποδα π.χ. των σκοτεινών, σοφιστικέ επιλογών της Κέιτ Μπλάνσετ, αποδείχθηκε η «χαρά των φωτογράφων»… (Εμείς πάντως πααρτηρήσαμε κάποια αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου της)
Το φόρεμα συνδυάστηκε με άνθινα διαμαντένια σκουλαρίκια Tiffany, ασορτί δαχτυλίδι και μακιγιάζ σε ροζ-φούξια, για μονοχρωματικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε πως η Μπλαντ έχει παίξει τη «Μαίρη Πόπινς» και ετοιμάζεται για τη συνέχεια της κομεντί «Ο διάβολος φορούσε Prada».
