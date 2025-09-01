Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον στη νέα του ταινία- Οι πρώτες αντιδράσεις

Η μεγάλη αλλαγή του ηθοποιού

Η εμφανώς αλλαγμένη εμφάνιση του Ντουέιν Τζόνσον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας «The Smashing Machine», όπου πρωταγωνιστεί, προκάλεσε πλήθος σχολίων. Ο Χολιγουντιανός σταρ παρουσιάστηκε αγνώριστος, καθώς έπρεπε να υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον ρόλο του θρυλικού μαχητή του MMA, Μαρκ Κερ. Ο Ντουέιν Τζόνσον έχει καθιερωθεί στο κοινό με την ογκώδη παρουσία του, ενώ συνήθως λαμβάνει μέρος σε παραγωγές δράσης. Αυτή τη φορά ωστόσο, εμφανίστηκε αισθητά πιο αδύνατος, με τη σωματική του διάπλαση εμφανώς αλλαγμένη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι επιδίωξε αυτή την αλλαγή για να αποδείξει ότι δεν είναι «παγιδευμένος» στον ρόλο του υπερήρωα δράσης, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί και σε απαιτητικούς δραματικούς χαρακτήρες: «Ήθελα να τιμήσω την πραγματική ιστορία του Μαρκ Κερ και να μπω στον κόσμο του με απόλυτη ειλικρίνεια».

