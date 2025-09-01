Ο λαμπερός γάμος του Στέφανου Μιχαήλ και της Νάταλι Κάτερ

Την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους έζησαν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ, οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου στην Κύπρο.

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του με έναν γάμο που θύμιζε παραμύθι. Συγγενείς, φίλοι αλλά και συνεργάτες του ζευγαριού βρέθηκαν στην εκκλησία για να τους ευχηθούν και να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά της νέας τους αρχής.

Νωρίτερα το μεσημέρι, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό στο σπίτι του Στέφανου Μιχαήλ, όπου τηρήθηκε το κυπριακό έθιμο των «Αλλαγμάτων». Ο γνωστός ηθοποιός, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους φίλους του, ετοιμάστηκε για τη μεγάλη στιγμή, φορώντας ένα κομψό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν σε κλασική γραμμή.