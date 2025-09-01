Δήμος Ερυμάνθου: «Θετικός ο απολογισμός της 22 ης AgreXa - Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας»

"Περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες, 130 και πλέον εκθέτες, πάνω από 25 ενημερωτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, δεκάδες b2b συμφωνίες και συνεργασίες, είναι ο απολογισμός της 22ηςΑγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025, η οποία για ακόμη μία χρονιά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον πρωτογενή τομέα", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ερυμάνθου.

Και συνεχίζει:

"Μέσα από ένα πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, δράσεων, συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών, η AgreXa 2025 επιβεβαίωσε τον τίτλο της κορυφαίας αγροτικής έκθεσης στη Νοτιοδυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και απέδειξε τη δυναμική του θεσμού, ο οποίος πρωτοπορεί και απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, του διατροφικού κλάδου και του αγροτουρισμού.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθήσαμε την ολοκλήρωση της φετινής έκθεσης, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Η αυξημένη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών, το μεγάλο ενδιαφέρον των αγροτών και κτηνοτρόφων μας, οι δυναμικές συνεργασίες και εμπορικές συμφωνίες που αναπτύχθηκαν επισφράγισαν την 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, στους εργαζόμενους του Δήμου μας, στους φορείς που μας υποστήριξαν, στους εθελοντές, αλλά και σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και τη φιλοξενία των χιλιάδων επισκεπτών. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων αναδείχτηκαν η δημιουργικότητα, η δυναμική του πρωτογενούς μας τομέα και η αφοσίωση των παραγωγών μας. Ο Δήμος μας θα στηρίζει πάντα κάθε προσπάθεια και δράση προάγει την ανάπτυξη, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια των τοπικών μας προϊόντων και επιχειρήσεων», τόνισε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Η πρώτη ημέρα της Έκθεσης ήταν αφιερωμένη στους μαθητές του Δήμου που αρίστευσαν και κατέκτησαν την κορυφή κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα, στους συγγραφείς που με τις εκδόσεις τους αναδεικνύουν ιστορικά, λαογραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, στους εθελοντές αιμοδότες, στους αθλητές με καταγωγή από τον Δήμο Ερυμάνθου που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους, στους εισακτέους μαθητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και στον πολιτισμό με την τιμητική διάκριση στην πολυτάλαντη και καταξιωμένη ερμηνεύτρια, συνθέτη και στιχουργό, Ηρώ Λεχουρίτη.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, του Πολιτιστικού και Χορευτικού Σωματείου Σκιαδά Αχαΐας, του Πολιτιστικού και Χορευτικού Σωματείου Τριταίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Φίλων Δαφνούλας.

ΛΑΜΠΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Η 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025, εγκαινιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον κατάμεστο χώρο εκδηλώσεων της Χαλανδρίτσας.

Η εκδήλωση των εγκαινίων ξεκίνησε με την παρουσίαση μουσικοχορευτικού δρώμενου με τον βιρτουόζο του κλαρίνου, Κώστα Καραλή και το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων «Έξω φτώχεια και καλή καρδιά», ενώ ακολούθησε η Δοξολογία των εγκαινίων από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπος Κερνίτσης, κ. Χρύσανθο, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές.

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ακόμη σύντομες τοποθετήσεις έκαναν ο, υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, οι βουλευτές, Α. Κατσανιώτης, Α. Παναγιωτόπουλος, η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, ο εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας, Δημήτρης Δεληγεωργόπουλος, ο πρόεδρος της Χαλανδρίτσας, Παναγιώτης Μαυροειδής και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, Αντωνία Σγούρα.

Μετά την τελετή των εγκαινίων οι προσκεκλημένοι επισκέφθηκαν τα περίπτερα των εκθετών, ενώ ακολούθησε χορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλανδρίτσας και το Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης. Η βραδιά έκλεισε με συναυλία από τον Πάνο Καλίδη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

H αξία της γνώσης και της επιμόρφωσης των αγροτών και κτηνοτρόφων αναδείχτηκε κατά την τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων, καθώς πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας και την ΑΧΑΪΑ Αναπτυξιακή, με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου για τις σύγχρονες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα.

Σε εξειδικευμένες επιστημονικές παρουσιάσεις και στις ομιλίες που έγιναν από επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων, αναδείχτηκαν καίρια ζητήματα του κλάδου και παρουσιάστηκαν πρακτικές κατευθύνσεις.

Ξεχωριστή σημασία για την περιοχή έχει και η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Ερυμάνθου, τον πολυδιάστατο ρόλο του οποίου, παρουσίασε η Διευθύντρια, Πηνελόπη Ράπτη.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους «Νέους Αγρότες» που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ερυμάνθου και η «αυλαία» έπεσε με την παρουσίαση χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τέρψης και μουσική βραδιά «Τα τραγούδια της παρέας» με τον Νίκο Δημακόπουλο.

ΤΙ… ΜΕΛΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

Η αυλαία της 22ης Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας έπεσε με τη γιορτή της αχαϊκής γης και τις γεύσεις Ερυμάνθου με τιμώμενο προϊόν το μέλι. Μελισσοκόμοι της περιοχής πραγματοποίησαν επίδειξη χειροκίνητης εξαγωγής μελιού (τρύγος), ενώ προηγήθηκε ομιλία του προέδρου του Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας, Αν. Δημητρόπουλου για τα προβλήματα και το μέλλον της μελισσοκομίας και στη συνέχεια έγιναν και γευστικές δοκιμασίες «τι… μέλι γενέσθαι». Μάλιστα, ο Δήμος τίμησε την οικογένεια του μελισσοκόμου, Γιάννη Αθανασόπουλου της μελισσοκομίας «Μέλι Πολύβιος», ο οποίος «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος υπήρξε από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του θεσμού, συμμετέχοντας σχεδόν σε όλες τις εκθέσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έγινε διαγωνισμός γευσιγνωσίας με δεκάδες συμμετοχές νοικοκυριών απ’ όλα τα χωριά του Δήμου, ενώ ο chef Τάσος Τομαράς αποκάλυψε μυστικά της «gourmet» κουζίνας με προϊόντα Ερυμάνθου από τις καλύτερες πρώτες ύλες μέλι, φέτα, λάδι, ρίγανη, κ.ά. Ακολούθησε αφιέρωμα στον «πατέρα», και τη «γιαγιά» της Έκθεσης που δεν είναι άλλοι, από τον αείμνηστο, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο που ήταν πάντα «παρών» σε όλες τις διοργανώσεις, πιστεύοντας στο θεσμό και την αείμνηστη Γεωργία Γεωργαντοπούλου, η οποία κληροδότησε στις νεότερες γενιές παραδοσιακές συνταγές και τεχνικές. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων στους νικητές του διαγωνισμού.

Ακολούθησε από τους διοργανωτές, γλέντι με πλούσιο «τραπέζι» και παραδοσιακά κεράσματα- έκπληξη (βραστό και ντοματόσουπα) σε όλους τους εκθέτες και τους παρευρισκόμενους με τη συνοδεία του μουσικού σχήματος «Άλως»- ορχήστρα Λύσανδρου Παναγόπουλου.

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε με χορευτικά ο Σύλλογος Αχαιών «Ο Καρατζάς»".