Βόλος: «Έχουμε ιστορικό στην οικογένεια»- Από εγκεφαλικό πέθανε και η γιαγιά του Νικόλα, λέει ο πατέρας του

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο στις 10:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής συγγενείς και φίλοι στον 18χρονο Νίκο Παλάσκα, ο οποίος έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καταρρέοντας στην παραλία του Βόλου.

Σήμερα, το πόρισμα της ιατροδικαστικής ανέφερε ότι η αιτία του κακού που επήλθε, οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας και κατέδειξε ότι η αιμορραγία προήλθε από ανεύρυσμα, το οποίο εκδηλώθηκε αιφνιδίως.

Ο πατέρας του 18χρονου Νίκου, Αργύρης Παλάσκας, γυμναστής στον Ολυμπιακό Βόλου, μίλησε στο magnesianews.gr για το πόρισμα της Ιατροδικαστικής, αλλά και για το ιστορικό, που υπήρχε στην οικογένεια.



«Ο Νίκος δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για πονοκεφάλους και για οτιδήποτε άλλο. Το πόρισμα έδειξε ανεύρυσμα. Έχουμε ιστορικό στην οικογένεια, ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα», σημείωσε ο κ. Παλάσκας.

Γυρνώντας πίσω τον χρόνο, ο ίδιος ανέφερε ότι εκείνη την τραγική ώρα, εκείνος κοιμόταν σπίτι και τον ενημέρωσαν τι έγινε στο παιδί του και έτρεξε αμέσως στο Νοσοκομείο. «Δεν είχε ούτε μώλωπες ούτε τίποτα. Δεν χτύπησε το παιδί. Οι φίλοι του μου είπαν ότι εκεί που καθόταν, σηκώθηκε, περπάτησε και σωριάστηκε», είπε ο πατέρας του 18χρονου.

Tο τελευταίο αντίο

Συγγενείς και φίλοι του 18χρονου θα πουν το τελευταίο αντίο στον Νίκο τους αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 10:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 10:00.

Ο 18χρονος αφήνει πίσω του τους γονείς του, Ανάργυρο Παλάσκα και Αθανασία Πλαστάρα, τα αδέλφια του, Κωνσταντίνα- Θεοδώρα, Αυρήλιο, Ζηναΐδα και Ευθαλία, τους παππούδες του, θείους, ξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς.

πηγή magnesianews.gr