Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα...

Η δήλωση του Σταμάτη Γονίδη

Ο Σταμάτης Γονίδης επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα.

Ωστόσο, νωρίτερα με δήλωσή του που στάλθηκε στα Μέσα, ο Σταμάτης Γονίδης ανακοίνωσε ότι η συνεργασία αυτή ακυρώνεται, προτού καν ξεκινήσει.

Στη δήλωσή του, ο Σταμάτης Γονίδης τονίζει ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες και εκφράζει την άποψη ότι οι συνεργάτες του οφείλουν να σέβονται την ιστορία του.

Αναλυτικά η δήλωση του Σταμάτη Γονίδη:

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω».

 

ΠΗΓΗ: news247.gr

