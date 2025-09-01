Η Βούλα Πατουλίδου για τον σύζυγο της: «Έφυγε στην αγκαλιά μου»

Η Βούλα Πατουλίδου παραχώρησε συνέντευξη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης, 40 ημέρες ακριβώς από την ημέρα που πέθανε ο σύζυγός της, Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης, μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο του άντρα της ζωής της και τη μάχη του με τον καρκίνο.

«Το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο. Τα τελευταία χρόνια όλο λέγαμε «restart», όλο ξεκινούσαμε και όλο το χάναμε στο δρόμο αλλά τώρα το χάσαμε τελείως. Χθες είχαμε τα 40 και εκείνο που ειλικρινά θα ήθελα να πω σε όλους όσους συμπορεύονται με ανθρώπους, ή κάνουν καινούργιες σχέσεις, είναι το εξής. Ό,τι χαλάει, ας προσπαθούν να το φτιάχνουν. Να μην το τερματίζουν, εκτός κι αν οι περιστάσεις και οι περιπτώσεις είναι τέτοιες που είναι μη αναστρέψιμες στο να μπορείς να συμπορεύεσαι 42 χρόνια. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί» αναφέρει αρχικά.

«Ο άντρας μου έφυγε από τη ζωή με τον καλύτερο τρόπο, όπως λέει ο γιος μου. Έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου. Όταν φεύγει στην αγκαλιά σου, με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να κερδίσουμε τι; Θέλουμε και ποιότητα ζωής. Ο καρκίνος δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πριν 4μισι μήνες ξεκίνησε η περιπέτεια υγείας του. 21 Μαρτίου ξεκίνησε η περιπέτεια με τον καρκίνο. Είχε κάτι πόνους και κάναμε αξονικές. Μετάσταση συκώτι, λεμφαδένες, πάγκρεας. Γεια σας.

Απλά ήταν ένας μικρός πόνος. Να είναι καλά όλοι οι γιατροί, εξαιρετικοί. Ο γιατρός μας είπε ότι δεν ξέρει αν θα προλάβουμε τις χημειοθεραπείες, ήταν τόσο άσχημα. Το θαύμα που ζήσαμε εμείς ήταν οι 4μισι μήνες, μέσα σε αυτό το διάστημα ξέρεις τι είναι να εξαγνιστείς, να επανασυστηθείς, να φύγουν τα σύννεφα και να έρθει μόνο το καλό. Να πεις αυτά που ήθελες να πεις. Έχεις την πολυτέλεια του χρόνου. Σε παίρνει η καθημερινότητα και το ξεχνάς. Τίποτα δεν σε προετοιμάζει… Είχαμε ελπίδα ότι θα γίνει καλά» εξομολογήθηκε η Βούλα Πατουλίδου.