Η Μάρω Βαμβουνάκη σχολιάζει Λάνθιμο: «Ίσως το χειροκρότημα ήταν επειδή τελείωσε η ταινία»

Με μία αιχμηρή ανάρτηση, σχολίασε η συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη, τη μεγάλη επιτυχία που είχε η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάθνιμου "Bugonia" στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Όπως αναφέρει η ίδια έχει δει κάποια από τα έργα του σπουδαίου σκηνοθέτη, τα οποία χαρακτηρίζει ως "εντυπωσιακής τεχνικής", ωστόσο δεν βρίσκει κάτι το ουσιαστικά ελκυστικό στο περιεχόμενό τους. "Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του, αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας δε τον μεγάλο ενθουσιασμό που εξέφρασε ο κόσμος μετά το τέλος της προβολής η Μάρω Βαμβουνάκη έγραψε: "Όσο για το χειροκρότημα προχθές, που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι".

Το χειροκρότημα