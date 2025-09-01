Η Μάρω Βαμβουνάκη σχολιάζει Λάνθιμο: «Ίσως το χειροκρότημα ήταν επειδή τελείωσε η ταινία»

Η ανάρτηση της Μάρως Βαμβουνάκη
Με μία αιχμηρή ανάρτηση, σχολίασε η συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη, τη μεγάλη επιτυχία που είχε η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάθνιμου "Bugonia" στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Όπως αναφέρει η ίδια έχει δει κάποια από τα έργα του σπουδαίου σκηνοθέτη, τα οποία χαρακτηρίζει ως "εντυπωσιακής τεχνικής", ωστόσο δεν βρίσκει κάτι το ουσιαστικά ελκυστικό στο περιεχόμενό τους. "Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του, αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα", αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σχολιάζοντας δε τον μεγάλο ενθουσιασμό που εξέφρασε ο κόσμος μετά το τέλος της προβολής η Μάρω Βαμβουνάκη έγραψε: "Όσο για το χειροκρότημα προχθές, που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι".
Το χειροκρότημα
Η ανάρτηση της Μάρως Βαμβουνάκη
"Ξύπνησα με την ανάγκη να πω μια κακιούλα...Όπου και να κοιτάξω βλέπω να ξεχειλίζει η εθνική περηφάνια για το πόσα δευτερόλεπτα χειροκρότησαν στο τέλος τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη Βενετία. 6 λεπτά; 6,2; 6,3, 6,7;..
Έχω δει κάποια έργα του εντυπωσιακής τεχνικής, αλλά δεν μου άρεσαν. Ίσως είμαι η μόνη απ' τους θεατές του αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα.
Όσο για το χειροκρότημα προχθές που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr