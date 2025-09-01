Νένα Χρονοπούλου: Αγνώριστη! Πώς έχασε 36 ολόκληρα κιλά

Η απίστευτη μεταμόρφωση και εμπειρία της ηθοποιού
Βλέποντας την εξωτερική αλλαγή στην εμφάνιση της Νένας Χρονοπούλου, δεν την λες απλά εντυπωσιακή, αλλά σοκαριστική, γνωρίζοντας μάλιστα ότι η 57χρονη ηθοποιός μόλις λίγο καιρό πριν είχε φτάσει να ζυγίζει σχεδόν 100 κιλά!
Έναν χρόνο μετά, εκείνη είναι αγνώριστη, ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, έχει επιστρέψει στη σιλουέτα που είχε, όπως την είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. «Γύρισε η Νένα πίσω» λέει με χαμόγελο στο youweekly.gr εκείνη, που μας διηγείται τον αγώνα που έκανε προκειμένου να πετάξει από πάνω της 36 ολόκληρα κιλά.
