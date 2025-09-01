Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Νένα Χρονοπούλου: Αγνώριστη! Πώς έχασε 36 ολόκληρα κιλά

Νένα Χρονοπούλου: Αγνώριστη! Πώς έχασε 3...

Η απίστευτη μεταμόρφωση και εμπειρία της ηθοποιού

Βλέποντας την εξωτερική αλλαγή στην εμφάνιση της Νένας Χρονοπούλου, δεν την λες απλά εντυπωσιακή, αλλά σοκαριστική, γνωρίζοντας μάλιστα ότι η 57χρονη ηθοποιός μόλις λίγο καιρό πριν είχε φτάσει να ζυγίζει σχεδόν 100 κιλά!

Έναν χρόνο μετά, εκείνη είναι αγνώριστη, ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, έχει επιστρέψει στη σιλουέτα που είχε, όπως την είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. «Γύρισε η Νένα πίσω» λέει με χαμόγελο στο youweekly.gr εκείνη, που μας διηγείται τον αγώνα που έκανε προκειμένου να πετάξει από πάνω της 36 ολόκληρα κιλά.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Παντρεύονται το 2026 στην Ρόδο

Χριστίνα Σούζη: Με άφρο λουκ η μετεωρολόγος- Έγινε αγνώριστη!

Τατιάνα Μπλάτνικ: Yπήρξαν στιγμές μοναξιάς,που δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βάρος Κιλά

Spotlight