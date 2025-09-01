Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Παντρεύονται το 2026 στην Ρόδο

H σχέση του Νίκου Πολυδερόπουλου και της Βαλασίας Συμιακού ξεκίνησε πριν από περίπου έξι χρόνια και έκτοτε κάθε ημέρα που περνά η αγάπη τους μεγαλώνει.

Ο γνωστός Αχαιός ηθοποιός και η λογοθεραπεύτρια έχουν καταφέρει να χτίσουν μια τρυφερή σχέση, βασισμένη στην αγάπη, στον σεβασμό και στην αμοιβαία στήριξη.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα, σε μια ζεστή, ιδιωτική βάση, παρόλο που η καριέρα του Ν. Πολυδερόπουλου αναπτύσσεται δυναμικά. Σύμφωνα με πληροφορίες , την επόμενη σεζόν ο ηθοποιός θα συμμετέχει σε μια θεατρική παραγωγή, η οποία όμως ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμη.

Η Βαλασία διακρίνεται για την αφοσίωση, την ενσυναίσθηση και τη δοτικότητα. Η πρόταση γάμου έγινε τον Ιούλιο, σε ένα ταξίδι τους στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πορτοφίνο. Ο Νίκος επέλεξε ένα ρομαντικό σκηνικό για να εκφράσει την αγάπη του, να προσφέρει στη σύντροφό του ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι και να τη ρωτήσει αν δέχεται να ενώσουν τις ζωές τους για πάντα.

Η στιγμή και για τους δύο ήταν μοναδική, γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα ευτυχίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυο τους σχεδιάζουν να παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στη Ρόδο και ο γάμος τους αναμένεται να είναι μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη από αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το Νησί των Ιπποτών είναι ένας προσφιλής τους προορισμός και δεν είναι τυχαίο ότι και φέτος τον επέλεξαν για τις διακοπές τους. Με τη μαγευτική ομορφιά, την ιστορικότητα και την αρχοντική της ατμόσφαιρα, η Ρόδος θα προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για τη γαμήλια τελετή των ονείρων τους.

Ο Νίκος και η Βαλασία κάνουν ήδη όνειρα για το κοινό μέλλον τους. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την προοπτική να ξεκινήσουν αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και ανυπομονούν να περάσουν μαζί το δικό τους «για πάντα».

