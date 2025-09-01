Χριστίνα Σούζη: Με άφρο λουκ η μετεωρολόγος- Έγινε αγνώριστη!

Με εντελώς διαφορετικό λουκ στα μαλλιά εμφανίστηκε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη

Όπως εξήγησε έκανε την αλλαγή με το άφρο λουκ πριν από έναν μήνα, όταν έφυγε για διακοπές. «Μόλις τελείωσα από εδώ πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς» εξήγησε η μετεωρολόγος.

Υπερασπίστηκε, μάλιστα, την απόφασή της λέγοντας «ξέρεις πόσο με διευκόλυναν το καλοκαίρι; Γιατί δεν χτενιζόμουν» ενώ στα πειράγματα των «Αταίριαστων» (Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος) για το αν τα μαλλιά της μένουν έτσι αν βραχεί, η Χριστίνα Σούζη απάντησε «θα έρθω μια ημέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια».

«Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε» συνέχισε ο Χρήστος Κούτρας με τη γνωστή μετεωρολόγο να αποκαλύπτει: «έχει έρθει πάλι στη μόδα η περμανάντ και την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται;»