Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον ερωτευμένοι στη Σκιάθο

Στην Ελλάδα βρέθηκαν πριν από μερικές ημέρες ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον και επέλεξαν να απολαύσουν διακοπές για δύο στο όμορφο νησί της Σκιάθου.

Το αγαπημένο ζευγάρι του Hollywood, φέτος γιορτάζει 37 χρόνια γάμου και το πρωί της Κυριακής (31.08.2025) κατέφθασαν με το πολυτελές σκάφος τους στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου. Το skiathoschannel.gr, απαθανάτισε τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον, που έδειχναν πιο ερωτευμένοι και αγαπημένοι από ποτέ.

Μάλιστα, το ζευγάρι δε δίστασε να ανταλλάξει αγκαλιές και φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι δυο τους ξεκίνησαν την ημέρα τους με ένα ελληνικό πρωινό, το οποίο προμηθεύτηκαν από παραδοσιακό φούρνο του νησιού. Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέσα στις επιλογές τους ήταν οι παραδοσιακές σκοπελίτικες τυρόπιτες.