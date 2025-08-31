Γιάννενα: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει η σκηνή πριν τη συναυλία των Βίσση, Ρέμου, Μάστορα

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τη δυτική Ελλάδα το Σάββατο, 30.08.2025, έφεραν ένα σκηνικό τρόμου στα Γιάννενα, όταν ξήλωσαν τη σκηνή που προετοίμασαν οι τεχνικοί για συναυλία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια, καταγράφει καρέ καρέ τη σκηνή της συναυλίας να διαλύεται λίγες ώρες πριν την έναρξή της στα Γιάννενα.