Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Γιάννενα: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει η σκηνή πριν τη συναυλία των Βίσση, Ρέμου, Μάστορα

Γιάννενα: Βίντεο από τη στιγμή που καταρ...

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε καρέ καρέ την κατάρρευση της σκηνής από τους θυελλώδεις ανέμους

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τη δυτική Ελλάδα το Σάββατο, 30.08.2025, έφεραν ένα σκηνικό τρόμου στα Γιάννενα, όταν ξήλωσαν τη σκηνή που προετοίμασαν οι τεχνικοί για συναυλία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια, καταγράφει καρέ καρέ τη σκηνή της συναυλίας να διαλύεται λίγες ώρες πριν την έναρξή της στα Γιάννενα.

Τα σιδερένια δοκάρια φαίνεται να κουνιούνται έντονα, όταν μετά από λίγη ώρα, το σκέπαστρο το οποίο κρατούσαν κατέρρευσε.

 

Οι άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή κοντά στη λίμνη παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα.

Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συνα...

Ειδήσεις Τώρα

Ουκρανία: Viral η σκυλίτσα που δύο μέρες έψαχνε το αφεντικό της το οποίο σκοτώθηκε στο Κίεβο

Η αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει»

Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε, με 20λεπτο ΚΑΡΠΑ, πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιάννενα Κακοκαιρία Συναυλία

Spotlight