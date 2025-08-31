Γιάννενα: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει η σκηνή πριν τη συναυλία των Βίσση, Ρέμου, Μάστορα

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε καρέ καρέ την κατάρρευση της σκηνής από τους θυελλώδεις ανέμους
Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τη δυτική Ελλάδα το Σάββατο, 30.08.2025, έφεραν ένα σκηνικό τρόμου στα Γιάννενα, όταν ξήλωσαν τη σκηνή που προετοίμασαν οι τεχνικοί για συναυλία.
Βίντεο που αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια, καταγράφει καρέ καρέ τη σκηνή της συναυλίας να διαλύεται λίγες ώρες πριν την έναρξή της στα Γιάννενα.
Τα σιδερένια δοκάρια φαίνεται να κουνιούνται έντονα, όταν μετά από λίγη ώρα, το σκέπαστρο το οποίο κρατούσαν κατέρρευσε.
Οι άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή κοντά στη λίμνη παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα.
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο και τις Μέλισσες στα Ιωάννινα- «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
