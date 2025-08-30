Back to Top
Ιωάννινα: Ματαιώθηκε η συναυλία Βίσση, Ρέμου, Μάστορα- Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο

Θύμα του ισχυρού αέρα που σάρωσε την παραλίμνιο έπεσε στα Ιωάννινα η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Αννα Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να αποκαθηλώνουν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό. Η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

Πηγή: epiruspost.gr

