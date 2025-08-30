Ιωάννινα: Ματαιώθηκε η συναυλία Βίσση, Ρέμου, Μάστορα- Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή

Θύμα του ισχυρού αέρα που σάρωσε την παραλίμνιο έπεσε στα Ιωάννινα η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Αννα Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.