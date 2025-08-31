Η αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει»

Σε μια κάπως μυστηριώδη ανάρτηση προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, Truth Social.

Στην ανάρτησή του παρέθεσε έναν σύνδεσμο που παραπέμπει σε δημοσίευση τρίτου. Η δημοσίευση περιέχει μια φωτογραφία του ίδιου του Τραμπ με τα χέρια υψωμένα, ενώ στο φόντο διακρίνεται μια υδρόγειος σφαίρα.

«Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται», αναφέρει η λεζάντα.