Χαμάς: Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ μαζί πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ

Τα πλάνα κυκλοφόρησε η Χαμάς σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ
Ένα βίντεο διάρκειας άνω των τριών λεπτών με αδημοσίευτα πλάνα από πρώην ηγετικά στελέχη της, που θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς.
Όλοι οι άνδρες που εμφανίζονται, σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους 22 μήνες.
Το βίντεο ανοίγει με πλάνα του πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος μιλά για τον αγώνα της οργάνωσης ενάντια στους «τύραννους» του Ισραήλ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, προβάλλονται σκηνές με εκτοξεύσεις ρουκετών προς το Ισραήλ, πλάνα από την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, στρατιωτικές παρελάσεις και άλλα αποσπάσματα προπαγανδιστικού περιεχομένου. Το υλικό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συνδυάζει αυθεντικά πλάνα με ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες.
Μεταξύ των στιγμιοτύπων, διακρίνεται για λίγα δευτερόλεπτα μία συνάντηση στην οποία εμφανίζονται ο Ντέιφ, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, και ο αναπληρωτής διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας, Μαρβάν Ίσα. Και οι τρεις σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού το 2024, όπως και ο Μοχάμεντ Ντέιφ.
Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο βίντεο ενισχύει την εικόνα της Χαμάς να παρουσιάζει τους νεκρούς ηγέτες της ως «μάρτυρες» και σύμβολα αντίστασης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εικόνα που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στοιχείο που αναδεικνύει τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων στην προπαγάνδα της οργάνωσης.
Μετά από μήνες, η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ
Το παλαιστινιακό κίνημα επιβεβαίωσε χθες Σάββατο τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.
Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».
Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.
Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr