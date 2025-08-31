Η Πάτρα χόρεψε στους ρυθμούς των Locomondo στην πλατεία Γεωργίου

Όλοι οι δρόμοι το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου οδηγούσαν στο κέντρο της πόλης και την υπαίθρια συναυλία των LOCOMONDO.

Η “καρδιά” της Πάτρας για περισσότερο από δύο ώρες χτύπαγε σε ρυθμύς και ήχους... Locomondo, με το κοινό να δίνει μαζικά το παρών για να παρακολουθήσει μία εξαιρετική συναυλία μέσα από την οποία εκφράστηκε η αγωνία και η ανάγκη για έναν άλλο κόσμο.

Πατρινοί και Πατρινές κάθε ηλικίας, έζησαν μία ξεχωριστή βραδιά όπου το μπάσκετ συνάντησε τη μουσική, και η Πάτρα μετατράπηκε σε κέντρο αθλητικής δράσης και διασκέδασης.

Οι Locomondo με αφορμή την πραγματοποίηση στην πλατεία Γεωργίου της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης LOUX GNC 3on3 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by UNDER ARMOUR, μετέτρεψαν την κεντρική πλατεία της Αχαϊκής πρωτεύουσας σε μία ανοιχτή μουσική σκηνή, ανεβάζοντας την ένταση και γεμίζοντας την νύχτα με ήχους, ρυθμό και θετική ενέργεια.

Η συναυλία διοργανώθηκε από την αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και πλαισίωσε το το αθλητικό τριήμερο που έφερε στην Πάτρα εκατοντάδες αθλητές, αγώνες street basketball, ψυχαγωγία και παράλληλες εκδηλώσεις.

Την συναυλία παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

* To τριήμερο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την στήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).