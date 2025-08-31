Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών- Ροζ κοκαΐνη και χάπια άνω των 50.000 ευρώ

Σημαντικό πλήγμα στα κανάλια διοχέτευσης ναρκωτικών επέφερε η αστυνομία στη Μύκονο, εξιχνιάζοντας ταυτόχρονα δύο διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, σε βάρος δύο αλλοδαπών ηλικίας 43 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία στη Μύκονο για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας – διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και δισκίων.

Οι υποθέσεις αυτές είναι απόρροια μεθοδικής συλλογής – διασταύρωσης στοιχείων, επισταμένης έρευνας πεδίου με φυσική επιτήρηση, αξιοποίησης προανακριτικών τεχνικών – δεδομένων στο πλαίσιο των οποίων σκιαγραφήθηκε το προφίλ των κατηγορούμενων, εντοπίστηκαν οι περιοχές που διεξάγονταν η διακίνηση, προσδιορίστηκε ο τρόπος ενέργειας τους, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, κατασχέθηκαν όλες οι ποσότητες που διέθεταν προς πώληση και υπολογίστηκε το επιδιωκόμενο όφελος.

Στην πρώτη υπόθεση, δράστης είναι ένας 43χρονος αλλοδαπός.

Ειδικότερα, την Παρασκευή (29 Αυγούστου 2025) απογευματινές ώρες αφού διακριβώθηκε η κινητικότητα του δράστη, από ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση και εντοπίστηκε η κατοικία του, ακολούθησε έρευνα σε αυτή καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

244,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ»,

13,2 γραμμάρια κεταμίνης,

553,4 γραμμάρια κάνναβης,

18,7 γραμμάρια «MDMA»,

156 ναρκωτικά δισκία «XTC»,

τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

δύο κινητά τηλέφωνα,

τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών,

24.410 ευρώ και 170 δολάρια ΗΠΑ.

Επίσης, κατασχέθηκε το ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένες σε μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Πριν την έρευνα στην κατοικία του, προηγήθηκε η σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Στη δεύτερη υπόθεση, δράστης είναι ένας 56χρονος αλλοδαπός.

Ως προς την υπόθεση αυτή, έπειτα από μελέτη και ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Απογευματινές ώρες της Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία δισκία «XTC», τρεις μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περίεχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Ακολούθως αφού εντοπίστηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 184 «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

163,2 γραμμάρια «MDMA»

105,9 γραμμάρια κεταμίνης

Μικροσυσκευασία ροζ κοκαίνης

513 ναρκωτικά δισκία «XTC»

Ζυγαριά ακριβείας

Πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών και σύνεργα χρήσης – καπνίσματος ναρκωτικών

11.105 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ

Κινητό τηλέφωνο

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.