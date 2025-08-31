Κεφαλονιά: Λύθηκε το μυστήριο των διακοπών του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Η Κεφαλονιά φιλοξένησε τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας με τα παιδιά τους, οι οποίοι πέρασαν τις διακοπές τους στη θαλαμηγό Lady Beatrice.

Οι πρώτες πληροφορίες για το ποιο σκάφος τους μετέφερε προκάλεσαν σύγχυση, όμως το μυστήριο φαίνεται πως λύθηκε οριστικά.

Η οικογένεια του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε τον Ιούλιο στην Κεφαλονιά, σε ένα ταξίδι που απασχόλησε τους κατοίκους του νησιού.

Οι εμφανίσεις τους στη στεριά ήταν ελάχιστες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών το πέρασαν στη θαλαμηγό Lady Beatrice, μήκους 60 μέτρων, που φημίζεται για την πολυτέλειά της.

Αρχικά, είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως η οικογένεια ταξίδευε με υπερπολυτελές σκάφος αξίας 340 εκατ. λιρών που ανήκε σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στη συνέχεια, ακούστηκε ότι βρίσκονταν στη θαλαμηγό Almax, ένα από τα πρώτα σκάφη με κυψέλες καυσίμου. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα το Almax εμφανίστηκε στο Αργοστόλι με διαφορετικούς επιβάτες.

Τελικά, δημοσίευμα του Kefalonia Press αποκάλυψε ότι το βασιλικό ζεύγος βρισκόταν στη Lady Beatrice. Το σκάφος, το οποίο ανήκε στους αδελφούς Σερ Φρέντερικ και Σερ Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ, που είχαν στην κατοχή τους και τον εκδοτικό όμιλο Telegraph, πουλήθηκε πρόσφατα στον Βρετανό επιχειρηματία Πίτερ Ντούμπενς έναντι 20 εκατ. λιρών.