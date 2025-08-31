Λίαμ Πέιν: Η συγκινητική ανάρτηση της Κέιτ Κάσιντι για την ημέρα γενεθλίων του- «Μου λείπεις τόσο πολύ»

Η ανάρτησή της
Στις 29 Αυγούστου, ο Λίαμ Πέιν θα έκλεινε τα 32 του χρόνια, και η τελευταία του σύντροφος, Κέιτ Κάσιντι, τίμησε τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction, είχε χάσει τη ζωή του, τον Οκτώβριο του 2023, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.
Η Κάσιντι μοιράστηκε ένα βίντεο με κοινές τους στιγμές, γράφοντας: «Μια ξεχωριστή μέρα για την πιο ξεχωριστή ψυχή. Μου λείπεις τόσο πολύ. Χρόνια πολλά, Λίαμ. Μακάρι να μπορούσαμε να γιορτάσουμε μαζί. Ίσως στην επόμενη ζωή».
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ίδια μιλά δημόσια για τον χαμό του. Τον περασμένο Ιούνιο, με αφορμή οκτώ μήνες από τον θάνατό του, είχε περιγράψει πόσο βαθιά επηρέασε τη ζωή της η απώλειά του. «Έχασα τον καλύτερό μου φίλο, τον άνθρωπο που νόμιζα ότι θα μοιραζόμασταν πολλά χρόνια ακόμη. Ήταν από εκείνους που σου λείπουν από τη στιγμή που φεύγουν».
Σε εκείνη την εξομολόγηση είχε μιλήσει για τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει, γνωρίζοντας πως δεν θα τον ξαναδεί στο σπίτι τους, δεν θ' ακούσει τη φωνή του ούτε θα νιώσει την αγκαλιά του. «Προσπαθώ να συνεχίσω να ζω και για εκείνον. Μου λείπει περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εκφράσω. Κάποτε θα ξανασυναντηθούμε και θα έχω τόσα να του πω», είχε αναφέρει, συγκλονίζοντας τους ακολούθους της.
ΠΗΓΗ: ethnos.gr
Άγιος έρωτας- Spoiler: Εμφανίζεται ο βαρυποινίτης αδελφός του Παύλου
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο και τις Μέλισσες στα Ιωάννινα- «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
Έμμα Χέμινγκ: «Ο Μπρους Γουίλις ζει σε άλλο σπίτι»- Τι απαντά στην κριτική που δέχθηκε
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr