Λίαμ Πέιν: Η συγκινητική ανάρτηση της Κέιτ Κάσιντι για την ημέρα γενεθλίων του- «Μου λείπεις τόσο πολύ»

Στις 29 Αυγούστου, ο Λίαμ Πέιν θα έκλεινε τα 32 του χρόνια, και η τελευταία του σύντροφος, Κέιτ Κάσιντι, τίμησε τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction, είχε χάσει τη ζωή του, τον Οκτώβριο του 2023, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.

Η Κάσιντι μοιράστηκε ένα βίντεο με κοινές τους στιγμές, γράφοντας: «Μια ξεχωριστή μέρα για την πιο ξεχωριστή ψυχή. Μου λείπεις τόσο πολύ. Χρόνια πολλά, Λίαμ. Μακάρι να μπορούσαμε να γιορτάσουμε μαζί. Ίσως στην επόμενη ζωή».