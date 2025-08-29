«Βασιλιάς» στη Μόστρα ο ερωτευμένος και ιπποτικός Κλούνεϊ, με φούξια «ουρά» η Αμάλ

Το λαμπερό ζευγάρι επισκίασε άπαντες, πάντα μαζί ο Ελληνας hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος
Kαταιγιστικά τα φλας -και δικαίως- στη βενετσιάνικη Μόστρα για το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ, Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ.
Το δεύτερο βράδυ του κινηματογραφικού φεστιβάλ αποζημίωσαν τα πλήθη και τις κάμερες με το επίσημο ντύσιμό τους και τη διαχυτικότητά τους. Εκείνος με κλασικό σμόκιν, ήταν θεαματικά ιπποτικός με τη σύζυγό του, την αγκάλιαζε, τις φιλούσε το χέρι δείχνοντας πολύ ερωτευμένος. Ταυτόχρονα, ήταν πολύ θερμός με τους γύρω του δίχως να χάνει το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ.
Η Αμάλ έκανε super μεγαλοπρεπή εμφάνιση, πολλά δημοσιεύματα σχολίασαν πως ξέρει καλά τι εστι showtime. Ντύθηκε με vintage τουαλέτα από ταφτά του παριζιάνου couturier Jean Louis Scherrer, σε έντονο φούξια.
Συνδύαζε ένα ντραπέ bustier mini dress και μια balloon «ουρά» ιδανική για red carpet. Ετσι, ανέδειξε τα πανύψηλα και καλλίγραμμα πόδια της. Χρυσά πέδιλα Aquazzura και γενικότερα «αέρας» eighties καθόρισαν το όλο αποτέλεσμα. Τα μαλλιά της, γεμάτα φωτεινές αντάυγειες ήταν πολύ μακριά, χτενισμένα ατημέλητα από τον Ελληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτο. Ο τελευταίος ήταν δίπλα της, πριν βγει στο κόκκινο χαλί, επιβλέποντας κάθε λεπτομέρεια του look της.
Το ζευγάρι έδωσε red carpet show...
Mην ξεχνάτε άλλωστε πως παντρεύτηκαν στη Βενετία το 2014 και διατηρούν κατοικία στη λίμνη Κόμο.
Οι Clooneys όπως τους αποκαλούν στην Αμερική, ήρθαν στη Βενετία για την πρεμιέρα και την προώθηση της γλυκόπικρης ταινίας «Jay Kelly». Ο σκηνοθέτης Νόα Μπόμπακ την έφτιαξε ακριβώς «στα μέτρα» του Τζορτζ καθώς ο κεντρικός ήρωας είναι ένας ηθοποιός που κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη με τον μάνατζέρ του ανακαλύπτοντας τον εαυτό του και την επιρροή της δόξας και την αναγνωρισιμότητας. Στο καστ είναι ακόμα οι εκλεκτοί ηθοποιοί Μπίλι Κράνταπ, Λόρα Ντερν, Ανταμ Σαντλερ, Εμιλι Μόρτιμερ.
Η θεαματική τουαλέτα και ο Δημήτρης Γιαννέτος
Η ταινία αυτή, λόγω τόσων επώνυμων αφίξεων έβαλε σε δεύτερη μοίρα την promo day του Γιώργου Λάνθιμου και της διάσημης πρωταγωνίστριάς του Εμμα Στόουν. Σας έχουμε όμως αρκετές εικόνες από τις σημαντικότερες στυλιστικά παρουσίες. Λατρέψαμε το ρετρό κεντημένο τούλι της Ναόμι Γουότς και αποκαλύφθηκε η πρώτη couture δημιουργία του Jonathan Anderson για τον Dior πάνω στην Aλμπα Ρορβαχερ.
Εμμα Στόουν με Louis Vuitton
Nαόμι Γουοτς με Maison Valentino
Aλμπα Ρορβαχερ με custom made Dior by JW Anderson
Ρίλει Κιου με Chloe
Eβ Χιούσον με Schiaparelli
Λόρα Ντερν με Armani Prive
Σαιλίν Γούντλει με περιδέραιο Bulgari
Mπενεντέτα Πορκαρόλι με Prada και κοσμήματα Pomellato
Εμανουέλα Φανέλι με Alberta Ferretti
