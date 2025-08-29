«Βασιλιάς» στη Μόστρα ο ερωτευμένος και ιπποτικός Κλούνεϊ, με φούξια «ουρά» η Αμάλ

Kαταιγιστικά τα φλας -και δικαίως- στη βενετσιάνικη Μόστρα για το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ, Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ.

Το δεύτερο βράδυ του κινηματογραφικού φεστιβάλ αποζημίωσαν τα πλήθη και τις κάμερες με το επίσημο ντύσιμό τους και τη διαχυτικότητά τους. Εκείνος με κλασικό σμόκιν, ήταν θεαματικά ιπποτικός με τη σύζυγό του, την αγκάλιαζε, τις φιλούσε το χέρι δείχνοντας πολύ ερωτευμένος. Ταυτόχρονα, ήταν πολύ θερμός με τους γύρω του δίχως να χάνει το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ.

Η Αμάλ έκανε super μεγαλοπρεπή εμφάνιση, πολλά δημοσιεύματα σχολίασαν πως ξέρει καλά τι εστι showtime. Ντύθηκε με vintage τουαλέτα από ταφτά του παριζιάνου couturier Jean Louis Scherrer, σε έντονο φούξια.

Συνδύαζε ένα ντραπέ bustier mini dress και μια balloon «ουρά» ιδανική για red carpet. Ετσι, ανέδειξε τα πανύψηλα και καλλίγραμμα πόδια της. Χρυσά πέδιλα Aquazzura και γενικότερα «αέρας» eighties καθόρισαν το όλο αποτέλεσμα. Τα μαλλιά της, γεμάτα φωτεινές αντάυγειες ήταν πολύ μακριά, χτενισμένα ατημέλητα από τον Ελληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτο. Ο τελευταίος ήταν δίπλα της, πριν βγει στο κόκκινο χαλί, επιβλέποντας κάθε λεπτομέρεια του look της.