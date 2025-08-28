Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο «δικός» μας Αλεξάντερ Πέιν κήρυξε την έναρξη της γιορτής του σινεμά

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε χθες με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο "La Grazia".

Το φεστιβάλ τελειώνει στις 6 Σεπτεμβρίου όταν ο Αλεξάντερ Πέιν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσουν την ταινία που θα λάβει τον Χρυσό Λέοντα, τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση του φεστιβάλ.

Προεδρος του Φεστιβάλ Βενετίας ο Αλεξάντερ Πέιν

Ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, δήλωσε πως, αν και οι ταινίες σπάνια αλλάζουν την πορεία της κοινωνίας, μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας τεκμήρια της εποχής τους και να διαμορφώσουν τη μνήμη.

Μπορεί μια ταινία πραγματικά να αλλάξει την κοινωνία ή τον πολιτισμό; Δεν ξέρω. Είναι αμφίβολο είπε ο Πέιν, ανακαλώντας ταινίες όπως "Ο Μεγάλος Δικτάτορας" του Τσάρλι Τσάπλιν που μπορεί να μην μπόρεσε να σταματήσει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έδειξε πως οι άνθρωποι ήταν εν γνώσει του τι συνέβαινε.

Τις έχουμε σαν ντοκουμέντα και, ως τέτοια, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μάθουμε από αυτά, είπε πριν από την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, που θα διαρκέσει 11 ημέρες.

Ο Πέιν, σκηνοθέτης μεταξύ άλλων ταινιών όπως το βραβευμένο με Όσκαρ "Πλαγίως" και "Τα παιδιά του χειμώνα", εξέφρασε λύπη για τον συρρικνούμενο χώρο για παρουσίαση ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες την εποχή του στρίμινγκ, λέγοντας πως οι ταινίες που μπορεί να τις δει κάνεις μόνο διαδικτυακά πασχίζουν να αποκτήσουν μια ευρεία απήχηση στην κοινωνία.

"Είναι χαρακτηριστικά ταινίες που προβάλλονται στους κινηματογράφους, οι οποίες γίνονται μέρος μιας κινηματογραφικής συζήτησης, μιας πολιτιστικής συζήτησης και στη συνέχεια έχουν κάποιου είδους επίδραση", είπε.