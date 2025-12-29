Πάτρα: 1η κινηματογραφική επιλογή των θεατών τα Χριστούγεννα ο "Καποδίστριας" του Γ. Σμαραγδή

Η πρώτη κινηματογραφική επιλογή των σινεφίλ ήταν τις ημέρες των Χριστουγέννων στις αίθουσες της Πάτρας όπως και πανελλαδικά, η ταινία "Καποδίστριας" του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή με τον ηθοποιό Αντώνη Μυριαγκό, στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο σινεμά, να ερμηνεύει υποδειγματικά τον πρώτο κυβερνήτη του ελεύθερου ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια.

Η ταινία που έχει πάρει συμπαθητικές κριτικές χωρίς να λείψουν και οι λιγότερο καλές κριτικές (το Αθηνόραμα έδωσε 1,5 αστέρι αναφέροντας: ο Σμαραγδής, η Wikipedia και ακόμα ένα αγιογραφικό πορτρέτο μιας επιφανούς προσωπικότητας της ελληνικής ιστορίας, χρωματισμένο με έντονη θρησκευτικότητα, ξέχειλο πατριωτισμό και μελοδραματικό μανιχαϊσμό), φαίνεται να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κινηματογραφόφιλου κοινού και μάλιστα όλων των ηλικιών από τους μεγαλύτερους που έσπευσαν αμέσως έως και τους πιο νέους.

Στην Πάτρα υπολογίζεται πως είδαν την ταινία "Καποδίστριας" του Γιάννη Σμαραγδή από την Πέμπτη 25-12-2025 (Χριστούγεννα) που βγήκε στις αίθουσες, έως και την Κυριακή 28-12, τουλάχιστον 7.200 θεατές, από τους οποίους οι 1.200 και πλέον θεατές παρακολούθησαν το φιλμ στη 2η αίθουσα του Πάνθεον που ως γνωστόν λειτουργεί αμιγώς για κινηματογραφικές προβολές. Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος της αίθουσας Παναγιώτης Κοτσαύτης στο thebest.gr, ο "Καποδίστριας" τράβηξε από την πρώτη μέρα τους σινεφίλ με τις προβολές να γεμίζουν έως τις μπροστινές θέσεις και κάποιους θεατές να μην βρίσκουν εισιτήριο και καλή θέση & να αναγκάζονται να περιμένουν για την επόμενη προβολή. Στους μεγαλύτερους ηλικιακά η ταινία φαίνεται να αρέσει και να προβληματίζει περισσότερο για τα κακώς κείμενα του έθνους μας όπως τον διχασμό, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον πως σπεύδουν να δουν την ταινία και νέοι άνθρωποι και γονείς με τα παιδιά τους.

Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και ένας συνεχής σχολιασμός είτε υπέρ είτε κατά στα social media, δελιγμα κι αυτό ότι η ταινία και το σημαίνον ιστορικό πρόσωπο με το οποίο καταπιάνεται, άγγιξε ευαίσθητες χορδές.

Η ταινία "Καποδίστριας" θα συνεχιστεί και για 2η εβδομάδα στο Πάνθεον έως και τις 7-1-2026, όπως μας πληροφόρησε ο Π. Κοτσαύτης.

Στα Οptions Cinemas, στη Βέσο Μάρε, ο υπεύθυνος τους, Αλέξης Μπιτούνης τόνισε στο thebest.gr ότι η ταινία ήταν μακράν η 1η επιλογή του κοινού τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων με τις προβολές να γεμίζουν και με τα εισιτήρια του 4ήμερου, 25-28/12 να αγγίζουν για τον "Καποδίστρια" σχεδόν τα 6.000, ένα νούμερο που θυμίζει τις περσινές καλές μέρες του "Υπάρχω", της ταινίας για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Δεύτερη επιλογή των θεατών μετά τον "Καποδίστρια" είναι μία ακόμη ελληνική ταινία, "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" του Χρήστου Κανάκη που αρέσουν πολύ (παίζουν ο Γιάννης Μπέζος, η Γιούλικα Σκαφιδά και ο Ορέστης Χαλκιάς) ενώ συμπαθητικά ξεκίνησε και η άλλη νέα ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, το ρομαντικό φιλμ "Ο Έρωτας γράφεται" του Βασίλη Μυριανθόπουλου με την Πατρινή Έλλη Τρίγγου και τον Γιάννη Ποιμενίδη.