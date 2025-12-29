Πάτρα: Συγκίνηση για το θάνατο της Γιώτας Διον. Ανδρεοπούλου

Το περασμένο Σάββατο 27-12-2025 έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια και κηδεύτηκε τη Δευτέρα 29-12 στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο Πατρών στη Λεύκα, η Γιώτα Διον. Ανδρεοπούλου, χήρα Παναγ. Αποστολάτου. Το θλιβερό νέο προξένησε συγκίνηση στην Πατραϊκή κοινωνία.

Η εκλιπούσα υπήρξε μία δυναμική γυναίκα, μία καλή οικογενειάρχης, μητέρα δύο παιδιών, του Γεράσιμου και της Κατερίνας, η οποία υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ εν ζωή είχε τη χαρά να δει και δύο εγγόνια, την Μαρία-Αδαμαντία και τον Παναγιώτη.

Η Γιώτα Ανδρεοπούλου-Αποστολάτου ήταν γνώριμο πρόσωπο στους Πατρινούς και από την σταθερή συνεργασία της με το Φεστιβάλ Πάτρας Θεσμός Αρχαίου Δράματος του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (ΟΚΠΕ) που είχε ιδρύσει το 1981 ο δραστήριος και καλλιτεχνικά ανήσυχος και δημιουργικός Ανδρέας Δ. Ανδριόπουλος και που μετά το θάνατο του, τον Νοέμβριο του 2013, συνέχιζε ο γιος του και ανιψιός της εκλιπούσης, Ανδρέας Α. Ανδριόπουλος.

Δεν έλειπε σχεδόν ποτέ από το Αρχαίο Ωδείο και τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Πάτρας και βοηθούσε και συνέβαλε με τον τρόπο της στη διεκπεραίωση πολλών θεμάτων καθώς και στα εισιτήρια.

Υπήρξε άνθρωπος ευγενής, μία δυναμική, αγέρωχη γυναίκα που ρωτούσε με ενδιαφέρον τον συνάνθρωπο της, πως είναι. Η παρουσία της θα λείψει.

Το τελευταίο διάστημα τη συναντούσε κανείς στη γειτονιά της, στην Τριών Ναυάρχων, εκεί που τελευταία φορά είχε μιλήσει μαζί της και ο γράφων το άρθρο. Ήταν λίγο μετά τον Δεκαπενταύγουστο, σε μία μισοάδεια Πάτρα, λίγο μετά τη γιορτή της, της Παναγίας.