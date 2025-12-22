Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 25 έως και 30/12/2025

Στο σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη στην Πάτρα, την γιορτινή, χριστουγεννιάτικη εβδομάδα από την Πέμπτη 25/12 έως την Τρίτη 30/12/2025 (την Τετάρτη 31/12, παραμονή Πρωτοχρονιάς δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές) θα προβάλλεται με ώρα έναρξης 19:00 και 21:30, η νέα Ελληνική κινηματογραφική παραγωγή "Καποδίστριας" σε σκηνοθεσία του 79χρονου Κρητικού στην καταγωγή, δημιουργού Γιάννη Σμαραγδή.

Κατηγορία: Βιογραφική, Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος και υποδύεται τον Ιωάννη Καποδίστρια, Finbar Lynch ως Μέτερνιχ, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαίρη Βιδάλη, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Κορδώνης, Ιβάν Σβιτάιλο, Καίτη Ιμπροχώρη, κ.α.

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Φωτογραφία: Άρης Σταύρου.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Διανομή από Τanweer.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Διάρκεια: 129 λεπτά.

Η ταινία όπως διαβάσαμε στην wikipedia, είχε προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιάννης Σμαραγδής με μία σημαντική κινηματογραφική πορεία από τα μέσα του '70, έχει υπογράψει σκηνοθετικά ταινίες όπως την μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία "Ελ Γκρέκο" το 2007 που είχε κόψει κοντά στο 1 εκατ. 200.000 εισιτήρια.

Το 2017 σκηνοθέτησε την ταινία "Καζαντζάκης" με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, το 2012 γύρισε την ταινία "Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι" με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Κοχ ενώ αίσθηση είχε κάνει η ταινία του "Καβάφης" το 1996 με τον Δημήτρη Καταλειφό.

*Η ταινία "Καποδίστριας"είναι συμπαραγωγή της Αλέξανδρος Φιλμ και της Nova.

Αρκετοί σινεφίλ αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν την ταινία ενώ ήδη σχολιάζεται θετικά η ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με το πρόσωπο του υποδύεται, τον Ιωάννη Καποδίστρια.