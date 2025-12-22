Μισέλ Ομπάμα: Μούσα της ανανεωμένης ετικέτας Chanel, φόρεσε δυο runway looks

H αλλοτινή πρώτη κυρία των ΗΠΑ χαιρετίζει την ανανεωτική ματιά του Matthieu Blazy
H Mισέλ Ομπάμα προωθεί το καινούριο της βιβλίο The Look και στηρίζει την επόμενη σελίδα της παριζιάνικης αυτοκρατορίας Chanel.
H 61χρονη δικηγόρος και συγγραφέας αποδεικνύει το γιατί θεωρήθηκε πολύ «προχωρημένη» στυλιστικά πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Φόρεσε τελευταία δυο διαδοχικά Chanel outfits κατευθείαν από την εαρινή πασαρέλα, τιμώντας το νέο επικεφαλής Matthieu Blazy. Η φρέσκια ματιά του της ταίριαξε απόλυτα, συν πως είναι πλέον super αδυνατισμένη.
Chanel Spring Summer 2026
Ηδη ανέδειξε το πολυφωτογραφημένο κοστούμι με το crop σακάκι και τα statement σκουλαρίκια αλλά και ένα ερυθρόλευκο φόρεμα από τουίντ, γεμάτο «ξέφτια» σαν φυσικά φτερά στο πάνω μέρος του. Βασικό αξεσουάρ τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα γοβάκια.
Το επίκαιρο styling οφείλεται στη στενή συνεργάτιδά της -εδώ και χρόνια- Meredith Koop. Η επιλογή των κομματιών υμνήθηκε άμεσα από Vogue και Harper’s Bazaar, που την έχρισαν Chanel muse. Όπως φαίνεται άλλωστε, ο οίκος θα χριστεί ένας από τους μεγάλους trendsetters της προσεχούς άνοιξης. Η Μισέλ έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως χαίρεται να υιοθετεί πρώτη νεωτεριστικές προτάσεις και παραμένει λιγότερο κλασική από τη Μελάνια Τραμπ.
