Μισέλ Ομπάμα: Μούσα της ανανεωμένης ετικέτας Chanel, φόρεσε δυο runway looks

H Mισέλ Ομπάμα προωθεί το καινούριο της βιβλίο The Look και στηρίζει την επόμενη σελίδα της παριζιάνικης αυτοκρατορίας Chanel.

H 61χρονη δικηγόρος και συγγραφέας αποδεικνύει το γιατί θεωρήθηκε πολύ «προχωρημένη» στυλιστικά πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Φόρεσε τελευταία δυο διαδοχικά Chanel outfits κατευθείαν από την εαρινή πασαρέλα, τιμώντας το νέο επικεφαλής Matthieu Blazy. Η φρέσκια ματιά του της ταίριαξε απόλυτα, συν πως είναι πλέον super αδυνατισμένη.